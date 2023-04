Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Überraschung zum Wochenende: Das seit Mitte März am Festplatz betriebene Schnelltestzentrum schließt. Stattdessen wird am Montag der Unternehmer Jürgen Maring auf dem Gelände eine Drive-Thru-Station starten – mit erweiterten Öffnungszeiten. Die bisher engagierten Organisationen und Firmen sind außen vor.

Seit 24. November gilt in Rheinland-Pfalz und andernorts: 3G am Arbeitsplatz. Wer nicht geimpft oder genesen ist, der muss zum Schnelltest. Die Folge auch in Frankenthal: teils