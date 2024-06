Uwe Klodt (SPD) geht in seine fünfte Amtszeit als Ortsvorsteher von Eppstein. Bei der Wahl am Sonntag setzte sich der 59-Jährige mit 62,4 Prozent der Stimmen gegen seine Herausforderin Sabine Clemens (CDU) durch. Der Leiter des Bürgerbüros des Landtagsabgeordneten Martin Haller steht dem knapp 2700 Einwohner zählenden Vorort seit 2004 vor.

