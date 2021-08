Die Vorortkerwen fallen in diesem Jahr in ihrer ursprünglichen Form aus. Immer am dritten August-Wochenende findet normalerweise die Kerwe in Eppstein statt. Der TSV Eppstein, der in diesem Jahr als Ausrichter an der Reihe gewesen wäre, lädt zu zwei kleineren Ersatzveranstaltungen ein. Am Samstag ist ab 17 Uhr ein Leberknödelessen auf der Terrasse des Vereinsheims geplant. Am Sonntag ist ab 11 Uhr ein bayrischer Frühschoppen mit Blasmusik vorgesehen. Hierzu würden Andechser Bier, Weißwürste, Brezeln und Fleischkäse serviert, so der stellvertretende Vorsitzende Gerhard Sauvage.