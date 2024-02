Erfolglos versuchten Unbekannte am frühen Samstagmorgen, auf dem Gelände des Sportvereins VfR Frankenthal in der Straße Am Kanal einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, gelang es den Tätern gegen 4.30 Uhr trotz massiver Beschädigung nicht, Lebensmittel und Bargeld aus einem Snackautomaten zu nehmen. Auch der Versuch, sich Zugang zu den Räumen des Sportvereins zu verschaffen, scheiterte. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden.