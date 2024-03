Sofern die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim nachweist, wie sie die Generalsanierung der Großsporthalle in Großniedesheim finanziert, bekommt sie vom Land einen Zuschuss von rund einer Million Euro. Das hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in dieser Woche in Aussicht gestellt. Der Förderantrag lief über den Rhein-Pfalz-Kreis, weil dessen Sportstättenbeirat die Hallensanierung auf Platz eins seiner Liste für die Sportanlagenförderung gesetzt hat. Der Betrag entspricht 40 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich allerdings auf 6,3 Millionen Euro.

Zur Schließung der Finanzierungslücke muss die VG der ADD einen Plan vorlegen. Den Angaben von Bürgermeister Michael Reith (SPD) zufolge werden weitere Förderanträge gestellt: für die Hallenbeleuchtung, die Gebäudehülle und die Heizung. „Die dann noch verbleibende Restsumme werden wir über ein Investitionsdarlehen finanzieren“, so Reith.