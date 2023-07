Auf dem Weg zu einem Verwandtenbesuch wurde ein junger Frankenthaler am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr von der Polizei in Neustadt gestoppt. Der 19-Jährige war laut Bericht mit seinem Nissan in der Talstraße in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei habe man bei dem jungen Fahrer Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Der Frankenthaler war seinen Autoschlüssel los und musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.