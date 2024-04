Von einem Parkplatz im Albrecht-Dürer-Ring 1 in Frankenthal wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag laut Polizei ein schwarzer BMW 530d Touring (Wert rund 20.000 Euro) gestohlen. Das Fahrzeug lässt sich mit einem Funkschlüssel öffnen. Ob der Täter diese sogenannte „Keyless-Go-Funktion“ geknackt hat, ist laut Bericht Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können. Hinweise gehen an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.