Einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand abgeschraubt und mitgenommen haben Unbekannte am frühen Montagmorgen im Carl-Bosch-Ring in Frankenthal. Ein Zeuge hatte den Vorgang, an dem mehrere Personen beteiligt gewesen sein sollen, gegen 1.20 Uhr beobachtet und die Polizei informiert. Wer im fraglichen Zeitraum etwas Auffälliges gesehen hat, kann sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.