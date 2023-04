Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Digitalisierung und Bildung: In der Corona-Pandemie haben diese Themen Brisanz gewonnen. Sie sind auch im Programm gelandet, mit dem die FDP bei der Landtagswahl am 14. März bei den Wählern punkten will. Als Direktkandidat tritt Jürgen Maring an, der vielen vor allem durch seinen Hauptjob bekannt sein wird.

Viele Wahlplakate mit Marings Gesicht darauf hängen nicht in der Stadt. 200 dürfte die FDP eigentlich aufhängen, so hat es die Stadt für alle Parteien entschieden. „Aber ich