Der Paketdienst DHL hat in Frankenthal eine neue Packstation in Betrieb genommen. Am Standort in der Wormser Straße 99 können Sendungen in 66 Fächern deponiert oder abgeholt werden.

Die Boxen am Aldi-Markt gehören nach Unternehmensangaben zu einer Million Fächern in bundesweit mittlerweile 13.000 Packstationen und 500 Poststationen. Die postgelbe Station wird mit Solarstrom betrieben. „Wir haben unser Angebot mit innovativen Konzepten und Formaten in den letzten 25 Jahren stetig optimiert und an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst“, erklärt Peter Mayer, regionaler Politikbeauftragter der DHL, anlässlich der Eröffnung der neuen Station. Mittlerweile seien über 23 Millionen Kunden für den Rund-um-die-Uhr-Service registriert.

Eine Anmeldung für die kostenlose Nutzung der Packstationen ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Auf der Webseite wird das Verfahren erläutert. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

Im Netz

Die einzelnen Standorte der Packstationen in Frankenthal finden sich unter www.postfinder.de oder https://www.deutschepost.de/de/s/standorte.html