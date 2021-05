Ein Derby und zwei schwere Aufgaben: In der Qualifikation und in der ersten Runde des Fußball-Verbandspokals können sich die Fußballfans in Frankenthal und Umgebung auf ein paar spannende Duelle freuen. Das geht aus den Ansetzungen hervor, die der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) veröffentlicht hat.

In der sogenannten Qualifikationsrunde und den Runden 1 und 2 werden die Paarungen regional gesetzt. Deshalb kommt es in der Qualifikationsrunde gleich zu einem spannenden Nachbarschaftsduell zwischen A-Klassist DJK Eppstein und Bezirksligist VfR Frankenthal. Die Partie findet am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr an der Ludwig-Wolker-Straße in Eppstein statt.

Am selben Tag muss auch A-Klassist DJK Schwarz-Weiss Frankenthal in der Qualifikationsrunde ran. Die Mannschaft von Trainer Tim Graf trifft um 17 Uhr auf Bezirksligist BSC Oppau. Der SC Bobenheim-Roxheim hat für die Qualifikationsrunde ein Freilos.

Derbysieger muss gleich wieder ran

Bereits unter der Woche geht es dann mit der ersten Runde weiter. Der Sieger des Derbys DJK Eppstein gegen VfR Frankenthal ist für die erste Runde qualifiziert und steht am darauffolgenden Mittwoch (19. August) um 19 Uhr erneut auf dem Platz. Eines der beiden Teams empfängt dann zu Hause Landesliga-Aufsteiger Südwest Ludwigshafen.

SC Bobenheim-Roxheim fordert VfR Grünstadt

Am 19. August spielt auch Bezirksligist SC Bobenheim-Roxheim in Runde 1 gegen eine Mannschaft aus der Landesliga. Die Elf von Coach Benjamin Montino trifft um 19.30 Uhr am Binnendamm auf den VfR Grünstadt. Sollte die DJK Schwarz-Weiss die Qualifikationsrunde überstehen, würde in der ersten Runde am 19. August, 19 Uhr, in einem Heimspiel Landesligist SV Ruchheim warten.

Sollte sich ein Teilnehmer aus Frankenthal und Umgebung als Favoritenschreck erweisen, sind ab der dritten Runde attraktive Lose möglich. Dann steigen die Verbandsligisten in den Wettbewerb ein. Drittligist 1. FC Kaiserslautern, die Regional- und Oberligisten sind dann ab der vierten Runde mögliche Gegner.