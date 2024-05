Auf der L455 zwischen Großkarlbach und Freinsheim ist am Dienstagvormittag der Reifen eines Lkw in Brand geraten. Die Polizei vermutet, dass sich die Bremse des Reifens wegen eines technischen Defekts nicht gelöst hatte, was zur Überhitzung und letztlich zu einem Feuer geführt habe. Dieses wurde von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht. Die Landesstraße war für die Dauer des Einsatzes in beide Richtungen gesperrt. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.