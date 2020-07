Das Open Air im Frankenthaler Autokino kann kommen: Die Stadtverwaltung hat dem Lux-Kinobetreiber Christian Kaltenegger und seinem Partner Jürgen Maring von der Agentur Eventfritze am Freitag grünes Licht gegeben. Ab Montag dürfen die Filme bis 23 Uhr über die 100 Quadratmeter große Leinwand flimmern. Los geht es gleich mit einem Klassiker.

Erst am späten Donnerstagabend war klar: Die Filme im Open Air im Frankenthaler Autokino dürfen mit einer Ausnahmegenehmigung auch wirklich wie geplant nach 22 Uhr auf dem Festplatz an der Benderstraße laufen. Wie berichtet, hatten sich Anwohner bereits am Mittwoch nach einer Abiturfeier über Ruhestörung beschwert. Um weiterem Ärger vorzubeugen, hatte die Stadtverwaltung für Donnerstagabend um 21.45 Uhr deshalb eine Lärmmessung unter den simulierten Bedingungen des Open Airs im Autokino angesetzt.

Ab Montag sollen dort neben Plätzen für die Autos der Kinobesucher nämlich rund 200 bis 250 Stühle und Liegen vor der Leinwand aufgestellt werden, auf denen die Filmfans den Abend unter dem Sternenhimmel statt im eigenen Pkw verbringen können. Das hat aber auch Auswirkungen auf die Lautstärke rund um den Festplatz: Weil der Ton für diese Kinobesucher nicht wie bisher übers Autoradio empfangen werden kann, müssen Lautsprecher aufgestellt werden.

„Aufgrund der stattgefundenen Messung ist das Open Air im Autokino umsetzbar“, teilte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) am Freitag mit. Die Filme könnten nach Ansicht der Stadtverwaltung bis 23 Uhr laufen, der kommunale Vollzugsdienst der Stadt werde das kontrollieren. Zu den gemessenen Werten und vor allem dem festgesetzten Grenzwert wollte sich der für den Ordnungsbereich zuständige Bürgermeister nicht äußern.

Kinochef Christian Kaltenegger freut sich über das Ergebnis und ist froh, mit dem Open Air im Autokino eine Alternative zur abgesagten Veranstaltung in der Erkenbertruine anbieten zu können. „Selbst wenn wir dort die Plätze dramatisch reduziert hätten, wäre es noch sehr beengt gewesen“, sagt er.

Los geht das Open Air am Montag, 13. Juli, um 20.30 Uhr mit einem der Filmklassiker schlechthin, mit dem die Schauspieler Ingrid Bergman und Humphrey Bogart in die Filmgeschichte eingegangen sind: dem 1942 erschienenen Drama „Casablanca“. In dem Streifen stehen der Zweite Weltkrieg und der Nationalsozialismus in Deutschland im Mittelpunkt. Bekannt ist „Casablanca“ auch für seine Zitate – „Schau mir in die Augen, Kleines“ kennt heute jeder Cineast.

Auch die Musikfilme kommen nicht zu kurz: Damien Chazelles „La La Land“ (2016) entführt die Kinobesucher am 14. Juli ins Hollywood der Gegenwart, in „Mamma Mia“ (2008) gibt es ABBA-Hits am laufenden Band samt Tribute-Show vor Filmbeginn, und Sängerin Lady Gaga packt am Sonntag, 19. Juli, in „A Star is Born“ ihre Stimme aus. Udo Jürgens und Udo Lindenberg gibt es dann am 20. und 21. Juli im Autokino zu hören und zu sehen – mit dem Spielfilm „Lindenberg! Mach dein Ding!“ (2020) und der deutsch-österreichischen Koproduktion „Ich war noch niemals in New York“ (2019) mit Heike Makatsch und Moritz Bleibtreu. Für Musical-Fans steht am 27. Juli außerdem „Cats“ (2019) auf dem Programm.

„Mein Baby gehört zu mir“ heißt es am Donnerstag, 30. Juli, wenn Patrick Swayze und Jennifer Grey zu „Time Of My Life“ im Film „Dirty Dancing“ wieder verboten gute Dancemoves hinlegen. „Grease“ mit John Travolta läuft am 22. Juli. Aber auch die beliebten Spielfilme des Autokinosommers gibt es in Frankenthal zu sehen: „Das perfekte Geheimnis“ läuft am 17. Juli, „Die Känguru-Chroniken“ am 15. Juli.

Besuch bekommt das Frankenthaler Open Air schließlich am 28. Juli. Dann stellt Filmemacher Dennis Kailing sein Werk „Besser Welt als nie“ persönlich vor. Mit dem Fahrrad ist der damals 24-Jährige zwei Jahre um die Welt gereist, hat dabei über 40.000 Kilometer zurückgelegt – und immer die Kamera im Gepäck gehabt.

Noch Fragen?