Weil derzeit in Deutschland trotz sinkender Inzidenzen jede Woche mehr als 1000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stärben, sollte von weiteren Lockerungen wie einer Aufhebung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln oder einem Ende der Isolationspflicht von Infizierten abgesehen werden, schreibt Bundestagsabgeordneter Armin Grau (Grüne) in einer Pressemitteilung. Der Altriper nimmt darin Bezug auf den am Freitag in der RHEINPFALZ erschienenen Leitartikel „Rufe nach Lockerungen werden wieder lauter“. Weil sich aktuell besorgniserregende Corona-Varianten wie die Sublinie BQ 1.1 verbreiteten, sollten gefährdete Gruppen weiter möglichst gut geschützt werden, so Grau. Zudem sollte ein Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen der Bundesländer vermieden werden.