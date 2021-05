55 der rund 70 Bewohner und 63 Mitarbeiter des Caritas-Altenzentrums Heilig Geist haben am Samstag ihre zweite Covid-19-Schutzimpfung erhalten. „Wir waren super schnell. Alles hat perfekt geklappt“, freute sich der Leiter des Altenzentrums, Florian Kutschke-Käß. Start war gegen 10 Uhr. Um circa 13.30 Uhr seien alle Spritzen gesetzt gewesen. Die Zusammenarbeit im Team sei hervorragend gelaufen. „Ich brauche eine solche Aktion nicht jede Woche. Aber es war gut“, meinte Kutschke-Käß. Er machte allerdings auf ein Problem aufmerksam, welches seiner Meinung nach einer politischen Lösung bedürfe. Im Altenzentrum fänden ständig Wechsel statt. „Seit dem 6. Januar sind bei uns fünf neue Bewohner eingezogen. Wie werden diese neuen Heimbewohner geimpft?“ Seines Wissens sei für diese Folgeimpfungen der Impfstoff von AstraZeneca geplant gewesen, weil dieser einfacher in der Handhabung sei. Doch dieser Impfstoff soll nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission nicht an über 64-Jährige verabreicht werden.