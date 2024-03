Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Brauwesen hat in Frankenthal eine lange Tradition, die bis ins Mittelalter zurückgeht. Eine kleine Auswahl jener Orte, die mit der Produktion und dem Konsum des süffigen Gerstensaftes in Verbindung gebracht werden, wurde am Freitag bei einem informativen Stadtrundgang in Erinnerung gerufen.

Vom Frankenthaler Altertumsverein in Kooperation mit der städtischen Stabsstelle Wirtschaftsförderung initiiert, gab Werner Schäfer einen mit historischem Bildmaterial veranschaulichten Abriss