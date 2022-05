Wo früher Geldautomaten standen, kann man seit Kurzem einiges ausgeben für Hochzeitsmode. Doch auch für den kleineren Geldbeutel gibt es in der Boutique „Brautstück“ in der ehemaligen Filiale der Stadtsparkasse Designerkleider aus zweiter Hand.

Auf rund hundert Quadratmetern gibt es in der Boutique ein umfangreiches Sortiment an Brautkleidern und Zubehör. Zur schnellen Orientierung hängen 150 neue Modelle auf kupferfarbenen, 130 Second-Hand-Stücke auf weißen Bügeln. Beliebt seien Kleider im Vintage-, Prinzessinnen- und Mermaid-Look, sowie elegante und schlichte Modelle, sagt Inhaberin Julia Hinkel. Traumkleider in Cremeweiß, Nude- und Ivy-Tönen, aus Chiffon, Tüll und bestickter Tattoo-Spitze geben den Ton an. Neueste Trends sind Brautkleider in der Farbe „Blush“, einem Hauch von Rosé. Dem Nachhaltigkeitsgedanken verpflichtet sind dreiteilige Ensembles aus Rock, Corsage und Jäckchen, deren Komponenten auch einzeln zu anderen Anlässen kombiniert werden können.

Neue Modelle und Second Hand

Bei „Brautstück“ gibt es neue Modelle von 700 bis 1000, Second-Hand-Kleider ab 500 Euro. Ein ausgewähltes Sortiment an Schleiern, Jäckchen und Boleros, Krönchen, Haarreifen und Glitzerspangen rundet das Angebot ab. Die Hauptsaison für Brautkleider, sonst von Oktober bis März, habe sich, sagt Julia Hinkel, pandemiebedingt verschoben: „Seit dem Ende des Lockdowns boomt unsere Branche.“ Hinkel, gelernte Unternehmensberaterin, hatte ihr Geschäft im Jahr 2016 ursprünglich als reine Second-Hand-Boutique im ehemaligen Elternhaus in der Dudelsackstraße 32 gegründet und gemeinsam mit ihrer Schwester Hannah Hahl betrieben.

Nach einem Umbau 2018 an alter Adresse entschloss man sich zur Erweiterung des Sortiments auf Neuware. Unter anderem sind die Marken Fara Sposa, Lilly und Enzoani vertreten. Das leerstehende Ladenlokal in der Heßheimer Straße mit seinen großen Schaufenstern und der bequemen Parkplatzsituation habe im April den Ausschlag gegeben für einen Umzug in den Frankenthaler Westen. Im großzügigen Anprobebereich haben außer der Braut bis zu vier Begleitpersonen Platz. Für einen Anprobe- und Beratungstermin nimmt sich Julia Hinkel gerne ein bis zwei Stunden Zeit, wie sie sagt.

Kontakt

Designer First und Second-Hand-Boutique „Brautstück“, Heßheimer Straße 32. Geöffnet ausschließlich nach Terminvereinbarung unter Telefon 0173 6740397. Infos im Netz unter www.brautstueck.de.