Ein defektes Getriebe, eine blutige Hand, höllische Schmerzen in der Schulter – so gewinnt der 1994 beim Großen Preis von San Marino in Imola tödlich verunglückte Formel-1-Pilot Ayrton Senna 1991 den Großen Preis von Brasilien – sein Heimrennen. Tausende Kilometer davon entfernt sitzt der zwölfjährige Alexander Kramer auf der Couch in Dirmstein. Der Grundstein für seine bis heute anhaltende Rennsportbegeisterung war gelegt.

Es war der ideale Start, um Begeisterung für den Motorrennsport zu entfachen. Denn noch Jahre später wird über dieses Rennen in den Gazetten geschrieben. Die