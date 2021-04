Bauarbeiten im Schulgebäude haben am Dienstagvormittag für einige Aufregung am Albert-Einstein-Gymnasium gesorgt. Der bei den Arbeiten aufgewirbelte Staub hatte laut Feuerwehr die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Etwa 700 Schüler mussten das Gebäude für rund eine halbe Stunde verlassen. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 23 Wehrleuten vor Ort, außerdem waren Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Alles habe reibungslos geklappt, lobt Schulleiterin Sabine Schanz Schüler, Kollegium und Rettungskräfte. Die Brandmeldeanlage ist erst seit einigen Monaten in Betrieb. „Das war eine gelungene Probe“, kommentiert die Schulleiterin den Fehlalarm.