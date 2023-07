Eine musikalische Reise ins „Fünf-Sterne Hotel Alberts“ unternimmt das Albert-Einstein-Gymnasium mit seinen Sommerkonzerten. Unter dem Motto „Alberts Musical Wellness Deluxe“ gibt es kommende Woche zwei Aufführungen. Dafür wird gerade fleißig geprobt.

Donnerstagmorgen in der Schulaula: „This is m-e-e-e“ singen die Chorklassen 5c, 6c und 6d. Am Ende ziehen sich die rund 60 Schüler effektvoll ihre schimmernden Theatermasken vom Gesicht. „Wir brauchen noch mehr Feuer und Spannung im Finale“, fordert Stephanie Geißler, Leiterin der Chorklassen, und lässt das Ganze wiederholen. Der Song aus dem Musical „The Greatest Show“ ist eine von 36 Programmnummern, die die Musikschaffenden am AEG für ihr Sommerkonzert einstudiert haben.

Willkommen in der Strohhutfest-Metropole: Chorprobe für das Sommerkonzert am AEG. Foto: bik

Bei dem Großprojekt mit etwa 220 Akteuren werden Hauptbühne und Vorbühne im Wechsel bespielt. Mit dabei sind die Ensembles JuCo (Jugendchor) und Alberteens, die Bläserklassen 5b und 6b unter Leitung von Gaby Knaus-Thoma sowie Orchester und Concert Band unter Leitung von Thomas Sassenroth. Das Programm verspricht einen spannenden Mix aus Pop, Rock, Musical und Filmmusik. „Eingebunden sind nicht nur die Musiklehrer, auch die anderen Fachschaften unterstützen uns sehr“, freut sich Projektleiterin Geißler. Und damit auf der Bühne alles klappt, sorgt im Hintergrund die Technik-AG, die Lehrer Dirk Hoffmann mit dem ehemaligen Schüler Marius Minic leitet, für Licht und Ton. Für die Sänger sind allein 36 Chor-Mikrofone, neun Stativ-Mikros und drei Headsets im Umlauf.

Musikalische Visitenkarten

„Wir laden ein ins weit über die Grenzen des Universums bekannte Fünf-Sterne-Hotel Alberts, das Haus mit der Lizenz zum Wohlfühlen, wo jeder willkommen ist“, wirbt das Programm und verspricht „Musical Wellness Deluxe für Ohr, Auge und Herz“. Die Rahmenhandlung spielt in einem luxuriösen Hotel, wo illustre Gäste absteigen und sich mit ihren musikalischen Visitenkarten vorstellen. Und so werden sich im Hotel Alberts abwechselnd Hippies, Piraten und Heavy-Metal-Rockstars die Klinke in die Hand geben. An der Bar wird James Bond zu treffen sein, aus dem Universum reisen Meister Yoda und Darth Vader an. Die Gute-Laune-Fraktion wird vertreten von einem Pulk feierfreudiger Strohhutfest-Besucher, die in Frankenthal ordentlich Party machen wollen. Zwischen dem munteren Getümmel wirbeln fleißige Zimmermädchen mit Staubwedeln über die Bühne und die „frechen Früchtchen“ Mango, Ananas und Banane mixen einen musikalischen Cocktail.

Etwa 220 Akteure sind an den beiden Sommerkonzerten des AEG beteiligt. Foto: bik

In der Pause sorgt der Verein der Freunde des AEG fürs stilechte Catering, und es ist Gelegenheit zum Besuch der Hotelboutique, wo am Stand der Schülerfirma Dubbe-Care handgemachte Seifen und Wellness-Produkte als Souvenir erworben werden können. Während der Konzertpause geöffnet ist auch der Kunstraum im Keller. Eine Ausstellung zeigt dort Schülerarbeiten rund ums Thema „Auge“.

Termin

„Alberts Musical Wellness Deluxe“, Sommerkonzert am AEG, Montag, 10. Juli und Mittwoch, 12. Juli ab 18.30 Uhr in der Aula der Gymnasien, Parsevalplatz. Einlass ab 17.45 Uhr.