Die Tischtennisabteilung des TV Lambsheim ist ein Abbild vieler Vereine in der Pfalz: klein, fein, ambitioniert, den Schwerpunkt bildet der Breitensport. Doch bleiben die Tischtennisspieler dem TVL auch treu, wenn die Pandemie vorbei ist? Ja, meint Abteilungsleiter Christian Günther. Im Interview spricht er außerdem über Hoffnungen und Alternativen zu seinem Lieblingssport.

Herr Günther, wie sieht derzeit der Kontakt mit den anderen Spielern im Verein aus?

Wir schreiben über WhatsApp ein bisschen hin und her. Über Weihnachten war das dann wieder ein bisschen mehr. Wenn einer mal was unternimmt, dann schickt er mal ein Bild, und wir schreiben dann noch mal hin und her. Aber es flaut schon ein wenig ab.

Wären ein Video-Chat oder Online-Training Ideen, um besser Kontakt zu halten?

Das wäre sicherlich eine gute Idee. Da wir keine Leistungsklasse spielen, machen Online-Fitnessübungen aber keinen Sinn. Ich wüsste auch keinen im Verein, der mit 50 oder 60 Jahren noch Fitnessübungen vor dem Bildschirm machen will.

Das soziale Umfeld ist ein schwieriges zurzeit, auch im Sport. Wie kann es wieder auf den „alten“ Zustand gebracht werden?

Ich habe schon Bedenken, dass einige Tischtennis-Spieler sagen, dass sie ihren Sport nicht vermisst haben. Das hört man immer mal wieder. Ich schätze aber schon, dass die Leute bei uns im Verein zusammenbleiben. Wir sind eben ein kleiner Verein. Viele, die dabei sind, halten uns bestimmt die Stange. Das Soziale im Verein wird sich dann auch wieder festigen. Die neuen Spieler im Verein, wie Ralf Goericke, der aus Mundenheim kam, halten uns bestimmt die Treue, weil sie sich gut eingelebt haben. Es wäre wichtig für den Verein, wenn die Spieler alle bei uns bleiben.

Wie wird ein möglicher Restart in die bis 28. Februar ausgesetzte Saison diskutiert?

Ende des vergangenen Jahres haben wir noch mal darüber gesprochen. Manche denken, dass wir die Runde nicht mehr fertig spielen. Der Verband, so denke ich, will die Saison aber beenden. Es ist eben auch so, dass bei manchen Mannschaften nur noch ein Spiel fehlt, um die Einfachrunde, die ja nun vorgesehen ist, zum Abschluss zu bringen. Bei anderen sind es noch vier oder fünf Spiele. Ich bin auch ein Befürworter davon, die Runde zu Ende zu spielen.

Auch wenn die Saison erst wieder im Mai starten könnte?

Es müsste eben so sein, dass wir erst wieder ein bisschen trainieren könnten und erst einige Zeit später die Saison weiterspielen. Mir wäre aber auch das Treffen untereinander wichtiger.

Wie sieht das Training zurzeit aus?

Trainieren dürfen wir nicht in der Halle, da diese gesperrt ist. Ich habe eine Platte zu Hause, die habe ich mir im November gebraucht gekauft. Da habe ich dann auch mal gespielt und mich auch mal mit jemanden zum spielen verabredet. Wir mussten uns aber auch immer an die geltenden Bestimmungen halten. Aber die Platte steht in einer engen Garage, daher ist es auch eher Stand-Tischtennis. Es gibt aber auch Leute, die haben eine Ballmaschine zu Hause und können sich die Bälle zuspielen lassen.

Andere Sportarten, wie auch Tennis, waren in manchen Bundesländern sogar erlaubt. Wie wurde das diskutiert?

Es haben viele aus dem Verein angefragt, warum wir nicht wenigstens zu zweit in der Halle spielen dürfen. Aber die Verbote sind nun mal da, und wir müssen sie beachten.

Was sind die Alternativen zum Tischtennis-Training?

Ich gehe regelmäßig joggen und radfahren. Manchen fehlen das Training und die Gemeinschaft schon sehr. Gerade denen die mehrmals die Woche regelmäßig trainiert haben.

Tischtennis im Freien wäre zurzeit, abhängig vom Wetter aber möglich. Eine Option?

Es wären dann die Steinplatten, die man von früher aus dem Schulhof kennt. Das wäre nicht das gleiche wie bei uns im Hallen-Training.

Also wäre das eine reine Spaßsache?

Ja, klar. Für die Gemeinschaft wäre es sicherlich nicht schlecht, auch wenn es nur die Steinplatten wären. Im November hätten wir wohl sogar noch mit mehreren Leuten zusammen spielen können. Witzig wäre das sicherlich gewesen.

Was denken sie, wann die Tischtennis-Saison weitergehen kann?

Vor dem 1. April werden wir sicherlich nicht starten. Es ist zur Zeit kein Ende in Sicht. Die Sportstätten dürfen sicherlich auch nicht zuerst öffnen. Da sind der Einzelhandel und die Gastronomie wichtiger. Im Verein sind wir gut vorbereitet für eine Restart, weil wir ein gutes Hygienekonzept ausgearbeitet haben. Wir müssen uns nun aber einfach gedulden.

Zur Person

Christian Günther aus Lambsheim ist 32 Jahre alt und Abteilungsleiter der Tischtennisspieler vom TV Lambsheim. Er spielt in der dritten Mannschaft des TV Lambsheim, die derzeit Tabellenführer der Kreisliga Nord-West ist. Bisweilen hilft er aber auch in der Bezirksliga-Mannschaft des Vereins, ebenfalls Spitzenreiter, aus. Er arbeitet als Berechnungsingenieur bei der Firma KSB in Frankenthal.