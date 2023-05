Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fußball-A-Klassist MTSV Beindersheim ist im Umbruch. Das Ziel ist laut Trainer Üzdal Duman der Klassenverbleib. Auf dem Weg dahin gab’s bisher einen Punkt gegen Eisenberg. Die DJK Eppstein will in die Aufstiegsrunde und hatte mit zwei Siegen einen optimalen Start. Am Sonntag (15.30 Uhr) ist die DJK zu Gast in Beindersheim.

Der alte Herr und das Tor: Der letztjährige Trainer und Neu-AH-Spieler Manuel Fruth (32) half am vergangenen Spieltag beim MTSV aus. Nach der Auftaktniederlage in Grünstadt (1:3) wurde gegen