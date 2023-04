Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem Heimspiel gegen die TSG Eisenberg startet der MTSV Beindersheim am Sonntag (15 Uhr) in die Saison der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz Gruppe 2. Die Gastgeber wollen so schnell wie möglich Punkte sammeln, um nicht gleich wieder unten drin zu hängen. Die Gäste gehen nach der langen Zwangspause selbstbewusst in die Partie.

Der gefühlte Absteiger MTSV Beindersheim darf weiter in der A-Klasse ran, weil die vergangene Spielzeit vorzeitig abgebrochen wurde. Es gab weder Auf- noch Absteiger. Nach sechs Spielen stand