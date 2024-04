Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Durch ein Tor in der letzten Minute gegen Vatanspor Frankenthal verschaffte sich der ASV Heßheim ein wenig Luft in den unteren Tabellenregionen der Fußball-A-Klasse. 3:2 (1:1) gewannen die Gastgeber am Ostersamstag.

Trotz des Sieges wird Heßheim, das in der vergangenen Saison noch am Aufstieg in die Bezirksliga „schnupperte“, weiter um die Klassenzugehörigkeit kämpfen müssen. Denn