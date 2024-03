Gleich zwei Einbrüche untersuchte die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden am Wochenende. Beim ersten Fall versuchten unbekannte Täter in ein Firmengebäude in Göllheim einzubrechen. Laut Polizei war eine Kraftfahrzeugwerkstatt im Robert-Bosch-Ring betroffen. Die Einbrecher versuchten im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, sich Zutritt zum Firmenkomplex zu verschaffen. Aufgrund der guten Sicherung des Gebäudes durch den Eigentümer sahen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

„Erfolgreicher“ waren Diebe in Kirchheimbolanden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen sie im Bereich der Ziegelei in einen Baucontainer ein. Es wurden diverse Baumaschinen sowie Baustellenzubehör entwendet. Aufgrund der Menge des Diebesgutes müssen die Täter mit einem Fahrzeug agiert haben, schlussfolgert die Polizei. Der entstandene Schaden wird aktuell auf einen mittleren fünfstelligen Bereich beziffert.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06352 9112700 und per Mail an pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de entgegengenommen.