Unter dem Motto „Kunst, Schmuck, Handwerk und Genuss, Spiele und Begegnungen“ findet am Wochenende, 22. und 23. Juni, das „Zauberhafte Zellertal“ im Ortsteil Zell statt. Auf der Hauptstraße werden große Tafeln hergerichtet, an denen sich die Gäste niederlassen können, um gesellige Momente und Begegnungen zu erleben. Am Sonntag treffen sich mehr als 50 Aussteller zum bunten Markttreiben. Die Zeller Weingüter laden ein. Gottesdienst im Golsen-Park und Kunstausstellungen, viele Mitmachaktionen und Spiele für Groß und Klein, Mode und Kulinarisches sind Tradition des Festes, das die drei Zellertal-Gemeinden seit vielen Jahren im Wechsel ausrichten. Seit 1990 gibt es das „Zauberhafte Zellertal“.

Gäste, die mit dem Auto kommen, haben Parkmöglichkeiten zwischen Einselthum und Zell. Die Buslinie 921 (Monsheim - Wachenheim - Mölsheim - Zellertal - Albisheim - Marnheim - Kirchheimbolanden) bringt die Besucher ebenfalls zur Veranstaltung.

Eröffnet wird das Zauberhafte Zellertal am Samstag, 22. Juni, um 18.30 Uhr zwischen den Kirchen unter Beteiligung der Tanzgruppe „TSG Grün-Weiß“ aus Kirchheimbolanden. Bereits ab 16 Uhr präsentieren erste Aussteller ihre Werke. Ab 19 Uhr versprechen die Veranstalter kulinarischen Genuss in den Höfen, bei den Winzern und an den Tafeln auf der gesperrten Hauptstraße.