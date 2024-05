Eines der heiß begehrten Tickets für das DFB-Pokalfinale mit dem 1. FC Kaiserslautern hat Martin Leister aus Winnweiler ergattert. Als kleiner Junge fuhr der heute 35-Jährige nach dem Pokalsieg 1996 FCK-Fahne schwenkend mit dem Fahrrad durch den Ort. Für die Tour nach Berlin hat der Berufsschullehrer ein ganz besonderes Gefährt – mit kurioser Geschichte: Vor zwei Jahren habe er einen Satz Felgen mit FCK-Logo im Internet „entdeckt und günstig geschossen“ – eine Sonderanfertigung für die Deutsche Meisterschaft 1991, die auf einen Golf II (Baujahr 1983 bis 1992) passt. „Da dachte ich mir: Wie geil wäre es, mit so einem Teil mal hoch zu einem Heimspiel zu fahren?“ Er machte sich also auf die Suche – und fand einen tornadoroten Golf II GL Baujahr 1991, den er in Hessen abholte und mit einem Kumpel restaurierte. Als der FCK Anfang April den Einzug ins Pokalfinale schaffte, war klar: „Einen besseren Anlass für die Einweihung gibt es nicht.“ Die Jungfernfahrt führte jedoch ans Fritz-Walter-Stadion mit seinen „Jungs von der Winnweilerer FCK-Crew“, die auch mit zum Pokalfinale fahren.