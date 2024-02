Betroffen von der Sperrung der Turnhalle an der Rockenhausener Realschule plus sind auch mehrere Vereine und Gruppen. Manche von ihnen – wie beispielsweise die Tischtennisfreunde Rockenhausen – konnten ihr Hobby schon bald wieder aufnehmen; denn „Stationssport“, so Kreisbauamtsleiter Uwe Welker, ist in der Halle auch ohne Prallschutz gestattet.

Dagegen hängen die Basketballer des BBC Fastbreakers bis heute in der Luft. Für sie ist zwar die benachbarte Donnersberghalle Heimspielstätte Nummer eins; diese wird jedoch multifunktional genutzt und ist oft durch Veranstaltungen aller Art belegt. Da nun auch die Realschulhalle als Ausweichmöglichkeit für die komplette Saison ausgefallen ist, war BBC-Sportwartin Petra Kontic bei der Ansetzung und Verlegung der Begegnungen für die Herrenmannschaft und ein Jugendteam manches Mal der Verzweiflung nahe: „Teilweise war es grenzwertig, neue Termine zu finden. Wir müssen ja mit dem Gegner übereinkommen, dass der keine anderen Spiele an dem in Frage kommenden Wochenende hat.“

Zudem sei es unter diesen Bedingungen schwierig, einen regulären Trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten: „Im Februar konnten wir ganze zweimal in der Donnersberghalle trainieren, und das mitten in der Saison“, so Kontic. Umso erleichterter seien die Verantwortlichen des BBC, wenn die Realschulhalle – bei allen nach wie vor bestehenden Mängeln – in der kommenden Runde wieder komplett zur Verfügung stehe.