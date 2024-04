Auch in dieser Woche ist vom Frühling recht wenig zu spüren, es bleibt kühl und wechselhaft. Die Sonne wechselt sich mit vielen Schauerwolken ab. Ab der Wochenmitte könnte Schneeregen drohen.

Die Höhenkaltluft von Skandinavien begünstigt weiterhin die Entwicklung von örtlichen Schauerwolken. Über die Wochenmitte wandert ein Tief von Italien Richtung Baltikum. Sein Niederschlagsgebiet könnte uns in der Nacht auf Donnerstag zumindest streifen und auf den Höhen unserer Region nochmals für eine spätwinterliche Überraschung sorgen. Zum Wochenende sollte dann aber eine schwache Hochdruckzone zumindest vorübergehend die Schauerwolken aus dem Weg räumen.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet eher spätwinterlich statt frühlingshaft. Nach kaltem Morgen werden mit sonniger Einstrahlung wieder mächtigere Haufenwolken produziert, die kleinere Schauer im Gepäck haben. Dabei können sich nasse Schneeflocken oder Graupelkörner unter die Tropfen mischen. Im Laufe des Abends klart der Himmel auf und in der Nacht droht verbreitet leichter Frost.

Dienstag: Heute wechseln sich Sonne und Wolken miteinander ab. Mal werden die Wolken etwas dunkler und bedrohlicher und lassen einzelne Schauer niedergehen. Die Temperaturen steigen etwas an.

Mittwoch: Nach leichtem Nachtfrost bilden sich mit Sonneneinstrahlung dickere Quellwolken die sich in Form örtlicher Schauer entladen. Die Temperaturen ändern sich dabei nur wenig. In der Nacht auf Donnerstag könnte dann von Osten her Niederschlag hereindrücken, der auf den Höhen in Form von Schneeregen fallen kann.

Donnerstag: Anfangs fällt noch etwas Regen, in höheren Lagen auch Schneeregen. Nach einigen größeren Aufheiterungsphasen am späten Vormittag und Mittag entwickeln sich mit der einstrahlenden Sonne wieder örtliche Schauer. Es bleibt weiterhin für die Jahreszeit zu kühl.

Weiterer Trend

Am Freitag und Samstag gibt es mehr Wolken als Sonne. Bis auf wenige Ausnahmen sollte es aber trocken bleiben. Die Temperaturen erholen sich etwas von ihrem Tiefflug. Am Sonntag ziehen voraussichtlich neue Schauerwolken auf. Mancherorts kann es auch blitzen und donnern. Die Temperaturen werden insgesamt wieder frühlingshafter.