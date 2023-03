Erfüllte Titelträume, neue persönliche Rekorde oder der Aufstieg in eine neue Liga: Die Sportler im Donnersbergkreis haben im vergangenen Jahr wieder Erstaunliches geleistet. Die RHEINPFALZ und die Kreisverwaltung wollen sie ehren. Kandidaten können bis 17. März vorgeschlagen werden.

Endlich wieder ein normaler Spielbetrieb, keine Pandemie-Auflagen mehr, stattdessen standen 2022 wieder Trainingsfleiß und Engagement, die Jagd nach Bestwerten und Qualifikationsnormen sowie das Feiern großer sportlicher Erfolge im Mittelpunkt. Zumindest ab Frühjahr kehrten die Sportlerinnen und Sportler wieder in ihre gewohnten Abläufe in Training und Wettkampf zurück – nach über zwei Jahren Pandemiegeschehen.

Auch im Donnersbergkreis wurde wieder Fußball gespielt, mit dem Hand- und Basketball gedribbelt, geschwommen, geradelt, mit Fäusten und Füßen gekämpft oder einfach nur sehr schnell gelaufen. Und das teils sehr erfolgreich. Aufstiege wurden gefeiert, Pokalsiege errungen, Medaillen bei internationalen Großereignissen erkämpft. Um all die erbrachten Leistungen zu würdigen, sucht die RHEINPFALZ zusammen mit der Kreisverwaltung Ihre Kandidaten zur Sportlerwahl 2022. Sie, liebe Leserinnen und Leser, sind am Zug und können Vorschläge zu Sportlern, Sportlerinnen und Mannschaften des Jahres einreichen. Wer hat es verdient, auf dem Siegertreppchen ganz oben zu stehen? Wer hat Sie mit seinem Auftreten überzeugt und ist ein würdiger Nachfolger von Josefa Matheis, Fynn Mager und dem Laufteam der TSG Eisenberg? Alle drei wurden bei der letztjährigen Sportlerehrung am Tag des Donnersberger Sports mit Preisen bedacht, nachdem die RHEINPFALZ-Leser sie zu den Besten 2021 gekürt hatten.

Zudem soll es auch in diesem Jahr wieder einige Sonderkategorien geben, die ebenfalls durch Sie, liebe Leserinnen und Leser, vorgeschlagen werden sollen. So wird zum einen ein Nachfolger für die TSG Eisenberg als Verein des Jahres gesucht. Welcher Klub hat besonders großes ehrenamtliches Engagement bewiesen, fällt durch seine Übungsleiter, neue Angebote oder ein insgesamt besonders erfolgreiches Umfeld auf?

Bis 17. März per E-Mail Kandidaten vorschlagen

Zum ersten Mal vergeben wurde 2022 die Auszeichnung zum Talent des Jahres. Die Geschwister Jonte und Jördis Jauß vom SV Börrstadt sicherten sich diesen Titel gemeinsam mit Leon Schmidt (TSG Eisenberg), wie die beiden ein Leichtathletik-Talent. Gerade der Jugendbereich ist für viele Vereine von besonderer Bedeutung, sichert er doch auch auf lange Sicht engagierte Mitglieder und Sportler, die später einmal das Gerüst der eigenen Aktiven-Mannschaften bilden. Welcher Junge, welches Mädchen hat 2022 besonders überzeugt, großes Talent in Wettkämpfen und Training nachgewiesen? Schreiben Sie uns. Die Vorschläge in allen genannten Kategorien können bis 17. März per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de eingereicht werden.

Doch was wäre der Sport, was wären Athleten, ohne ihre Trainer und Übungsleiter. Sie stehen mit Tipps und Ratschlägen zur Seite, sie motivieren, sie korrigieren und sind nicht selten Vertraute auf dem Weg zum Erfolg. Dieser Tatsache möchten die RHEINPFALZ und die Kreisverwaltung mit der neu ins Leben gerufenen Ehrung zum „Trainer des Jahres“ Rechnung tragen. Auch hier sind Vorschläge bis 17. März möglich.

Aus den Einsendungen wählt der Sportlerwahlbeirat des Donnersbergkreises die endgültigen Kandidaten für die Sportlerwahl aus. Er legt außerdem den Verein des Jahres, das/die Talent/e sowie Übungsleiter des Jahres 2022 fest. Sie werden nach und nach in der RHEINPFALZ in Porträts vorgestellt, ebenso wie die Kandidaten in den Kategorien Sportler, Sportlerin sowie Mannschaft des Jahres. Danach können Sie, liebe Leserinnen und Leser, entscheiden und für Ihren Sportler des Jahres 2022 (sowie Sportlerin und Mannschaft) online abstimmen.