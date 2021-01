Das Stationäre Hospiz Nordpfalz muss für drei bis fünf Monate schließen. Grund ist ein Wasserschaden, von dem nach momentanem Stand mindestens fünf der acht Gästezimmer betroffen sind. Das hat Zoar-Direktorin Martina Leib-Herr der RHEINPFALZ am Donnerstag mitgeteilt. Das Evangelische Diakoniewerk ist Träger des im Mai 2019 in Betrieb genommenen Hauses, in dem aktuell noch drei Personen betreut werden. Diese werden in den kommenden Tagen in andere Einrichtungen verlegt – sobald das Haus leer ist, wird Leib-Herr zufolge die umfangreiche Sanierung beginnen. Derzeit laufe die Suche nach der Ursache des Schadens, eine Gutachterin und die Versicherung seien eingeschaltet. Durch die Schließung werde Zoar ein Ausfall von mehr als 100.000 Euro pro Monat entstehen, sagte die Direktorin. Umso mehr sei der Träger nun auf Spenden angewiesen.