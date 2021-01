„Mensch, Nils, kannst Du nicht einmal aufhören, dauernd auf dein Handy zu glotzen?“ Papa war ganz schön sauer. Dabei war ich doch mitgegangen zum Spazieren in den Wald. Ich hatte ihm gesagt, dass ich dabei ja gleich noch ein paar Caches einsammeln kann. Cache ist ein englisches Wort, es heißt so viel wie geheimes Lager. Die kleinen Verstecke findet man mittels GPS-Koordinaten. Diese wiederum findet man im Internet auf einer speziellen Seite, auf der andere Cacher – so nennt man die Sucher – ihre versteckten kleinen Lager aufgelistet haben. Das Handy brauche ich, um die Koordinaten zu finden. Meist sind es kleine Dosen, in denen oft auch Gegenstände zu finden sind, die man tauschen darf. Außerdem gibt es in den Dosen ein Logbuch, in dem ich meinen Namen eintragen darf. Auch im Internet kann ich eintragen, dass ich diesen oder jenen Cache gefunden habe. Das hört sich vielleicht etwas skurril an, macht aber irre viel Spaß. Und: Ich bin an der frischen Luft, auch wenn ich das Handy dabei habe. Auch Papa hat übrigens Spaß gehabt beim Cachen. Und er hat sogar etwas gefunden ...