„Klimawandel“ und „Nachhaltigkeit“ sind zwei Begriffe, die in unseren Zeiten in aller Munde sind. So verwundert es kaum, dass sie auch bei den Wald-Jugendspielen auf dem Hofgut Neumühle bei Münchweiler immer wieder eine Rolle spielten. Die 14 teilnehmenden Klassen hatten eine Menge Aufgaben zu erledigen – und dabei die Natur mit allen Sinnen erlebt.

Wer erntet, muss auch nachpflanzen, um die Struktur des Waldes zu erhalten: Unter diesem Motto betätigen sich die zwölf Schüler der Grundschule Waldgrehweiler unter Anleitung