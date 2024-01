Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Deutsche Handballbund stellte es allen Mannschaften frei, ob sie am Sonntag spielen wollten oder lieber am Fernsehgerät die finalen Spiele der Europameisterschaft in Deutschland sehen und das eigene Spiel verlegen wollten. Letzteres war bei der Herren-Partie der Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim bei der HSG Dudenhofen/Schifferstadt der Fall. Bereits am Samstag traten die Damen beim TV Thaleischweiler an. Dabei kassierten sie eine deutliche 21:36 (9:19)-Niederlage.

Als Eva-Maria Seibert in der 13. Minute den Anschlusstreffer zum 6:7 erzielte, waren die „Nordpfälzer Wölfinnen“ noch absolut im Soll. Nur 14 Minuten später stand es jedoch 7:17,