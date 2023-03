Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Heimpartien sind am Sonntag in der Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim über die Bühne gegangen. Die HR-Damen unterliegen in der Pfalzliga der HSG Landau/Land. Die Herren setzen sich dagegen in der A-Klasse gegen Grethen durch.

In beiden Partien gewannen die Favoriten die Oberhand. Der Tabellenzweite HSG Landau/Land war eine Nummer zu groß für die dezimierten HR-Damen. Mit 23:31 (6:19) mussten sie sich den Südpfälzerinnen