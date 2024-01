Acht Mannschaften spielen ab Freitag auf dem Kunstrasen des ASV Winnweiler in zwei Gruppen um den VPV-ICE-Fußball-Cup. Eine Partie dauert jeweils zwei mal 30 Minuten.

Die Gruppe A bilden der SV Gundersweiler, ASV Winnweiler I, SV Imsbach und die SpVgg Neukirchen-Mehlingen-Baalborn, der ASV Winnweiler II, die SG „Eiche“ Sippersfeld/Langmeil/Neuhemsbach, Bezirksligist SG Rockenhausen/Dörnbach und der TuS Göllheim die Gruppe B. Auftakt ist am Freitag um 18.30 Uhr mit der Begegnung zwischen dem ASV Winnweiler I und Neukirchen-Mehlingen-Baalborn. Um 20 Uhr trifft Imsbach auf Gundersweiler. Am Samstag sind folgende Partien angesetzt: um 15 Uhr Göllheim gegen die SG „Eiche“ und um 16.30 Uhr ASV Winnweiler II gegen Rockenhausen/Dörnbach.

Weiter geht es am Montag mit Gundersweiler gegen den ASV Winnweiler I (18.30 Uhr) und Neukirchen-Mehlingen-Baalborn gegen Imsbach (20 Uhr). Das Programm am Dienstag: Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach ab 18.30 Uhr gegen den ASV Winnweiler II und Rockenhausen/Dörnbach ab 20 Uhr gegen Göllheim. Am Mittwoch trifft Göllheim um 18.30 Uhr auf Gundersweiler und Winnweiler I um 20 Uhr auf Imsbach. Am letzten Tag der Vorrunde, am Donnerstag, 1. Februar, spielt ab 18.30 Uhr Göllheim gegen Winnweiler II und ab 20 Uhr Rockenhausen/Dörnbach gegen die SG „Eiche“.

Die Endrunde findet am Samstag, 3. Februar, statt. Ab 14 Uhr messen sich die beiden Viertplatzierten der beiden Gruppen, ab 15.30 Uhr die Drittplatzierten. A 17 Uhr geht es um den dritten Turnierplatz zwischen den beiden Zweitplatzierten jeder Gruppe. Das Endspiel mit den Gruppensiegern wird um 18.30 Uhr angepfiffen.