Der Arbeitskreis Friedenstage Kirchheimbolanden und die Mennonitengemeinde Weierhof laden im Rahmen der Kirchheimbolander Friedenstage zu einem Vortrag von Clemens Ronnefeldt ein.

Clemens Ronnefeldt ist seit 1992 Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes, Autor und Träger des Kirchheimbolander Friedenstagepreises 2020. Im Vortrag wird ein Fokus auf die historischen Verhältnisse der Ukraine zur russischen Föderation gelegt, außerdem wird das Verhältnis der NATO zur russischen Föderation nach dem Ende der Sowjetunion beleuchtet und gefragt, was in Deutschland getan werden kann, um zum Frieden beizutragen. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und es wird eine Diskussion angeboten. Der Vortrag findet am Montag, 5. September, 20 Uhr im Blauen Haus auf dem Weierhof statt.