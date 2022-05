Die Entscheidungen um den Aufstieg sind kurz vor Saisonende in der B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord sowie in der gleichnamigen C-Klasse bereits gefallen. Einziger Donnersberger Vertreter, der noch um den Titel in der B-Klasse kämpft ist die SG Münchweiler /Alsenbrück-Langmeil.

Mit dem 5:1-Heimsieg gegen den FC Shqiponja Kaiserslautern hatte die Mannschaft um Co-Trainer Philip Dautermann alle Trümpfe in der Hand, doch am vergangenen Sonntag folgte ein 2:2-Unentschieden gegen die SG Hochspeyer. Die Kombinierten aus Münchweiler und Winnweiler sind nun nur noch Tabellenzweiter, einen Spieltag vor dem Ende drei Punkte hinter Shqiponja. Die SG Hochspeyer könnte auch für die Kaiserslauterer zum Stolperstein werden, denn Shqiponja empfängt am Sonntag die SG Hochspeyer (15 Uhr), während die SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil im Heimspiel gegen Frankenstein/Weidenthal unbedingt einen Dreier benötigt.

Die parallele Aufstiegsgruppe, die B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord, ist bereits entschieden. Der TuS Steinbach II/SV Börrstadt hat die Meisterschaft und den Aufstieg in die A-Klasse bereits sicher. Zum letzten Saisonspiel am Wochenende bei der TSG Zellertal tritt das Team nicht an. Es scheint, als konzentriere sich alles bei den Steinbachern auf den Meisterschaftskampf der ersten Mannschaft in der Landesliga.

Ebenfalls fest steht der Aufstieg der SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg II aus der C-Klasse. Und auch die Aufstiegsrunde der Gruppe Mitte ist entschieden, der SV Alsenborn II liegt uneinholbar vorne.

Die Spiele im Überblick

Aufstiegsrunde B-Klasse KL-DOB Nord: TuS Stetten - TuS Dannenfels (So, 15)

Aufstiegsrunde B-Klasse KL-DOB Mitte: SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil - SG Frankenstein/Weidenthal (So, 15)

Abstiegsrunde B-Klasse KL-DOB Nord: TuS Ramsen II - TSG Albisheim (So, 13.15), SSV Dreisen - SV Imsbach (So, 15)

Abstiegsrunde B-Klasse KL-DOB Mitte: SV Mölschbach - ASV Winnweiler II (So, 15)

Aufstiegsrunde C-Klasse KL-DOB Nord: SV Kirchheimbolanden II - SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg II (So, 12.30), TSG Kerzenheim - SG Stetten/Gauersheim II (So, 15)

Aufstiegsrunde C-Klasse KL-DOB Mitte: SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld II - NMB Mehlingen-Baalborn (So, 13), SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II - SV Alsenborn II (So, 13.15)