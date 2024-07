Das Wetter zeigt sich zum Ferienstart nicht von seiner sonnigen Seite. Stattdessen werden viele Wolken, teils mit Regen und Gewitter erwartet. Außerdem wird es kurzfristig etwas kühler.

In labiler Schichtung der Atmosphäre können sich am Donnerstag lokale Regengüsse und Gewitter entwickeln. Von Freitag bis Samstag wandert ein Tief von Frankreich über Westdeutschland hinweg zur Nordsee. In seinem Einflussbereich kann es zu weiteren Regenfällen, Schauern und Gewittern kommen, die zum Teil ergiebig ausfallen können – auch in unserer Region. Auf der Rückseite des Tiefs gelangt ein Schwall kühlerer Atlantikluft nach Südwestdeutschland. Am Sonntag baut sich über Mitteleuropa ein kleines Hochdruckgebiet auf.

Vorhersage:

Donnerstag: Der Tag startet locker bewölkt und freundlich. Durch die Sonne können sich aber in der schwül-warmen Luftmasse mächtigere Haufenwolken zusammenbrauen, die sich in Form örtlicher teils gewittriger Regengüssen entladen. Am Abend beruhigt sich das Wetter wieder.

Freitag: Am Freitag gibt es eine Mischung aus kurzen Aufheiterungsphasen sowie dunklen und bedrohlichen Wolkenmassen. Es drohen teils kräftige Regenfälle und Gewitter mit Gefahr von Windböen. Dazu muss auch wieder mit kleineren Überschwemmungen gerechnet werden. Es bleibt warm und unangenehm schwül.

Samstag: In deutlich kühlerer Luft gibt es ein Wechselspiel zwischen Wolken und Sonne. Vereinzelt treten leichte Schauer auf. Der Wind frischt spürbar und ruppig auf. Im Laufe des Abends sollte sich das Wetter beruhigen.

Sonntag: Der Tag startet recht freundlich, aber ziemlich frisch. Dann ziehen vermehrt Wolkenfelder übers Land, die jedoch keinen Regen im Gepäck haben. Im Laufe des Abends klart der Himmel wieder auf. Die Luft erwärmt sich bis zum Nachmittag in den angenehmen Bereich und der Wind flaut im Vergleich zum Vortag spürbar ab.

Weiterer Trend:

Am Montag wird es sonnig und hochsommerlich warm. In der Nacht auf Dienstag überquert die Region voraussichtlich eine intensivere Schauer- und Gewitterfront mit Abkühlung. Danach geht es vermutlich wechselhaft und mäßig warm bis warm weiter.