Das Projekt Bürgerbus in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land läuft gerade sehr gut. Wie Bürgermeister Michael Cullmann berichtet, haben sich mittlerweile 35 bis 40 Menschen gefunden, die sich bereiterklärt haben, beim Projekt Bürgerbus mitzumachen. Bei dem ehrenamtlichen Projekt werden Fahrer und Telefonisten sowie Planer benötigt. „Am Anfang ist es etwas zäh gelaufen“, berichtet Cullmann, „aber im Nachhinein hat es jetzt mehr Rückmeldungen gegeben als erwartet.“ Der eine oder andere habe dafür richtig Werbung gemacht und Leute angesprochen.

Was jetzt noch fehlt, um mit dem Bürgerbus endgültig zu starten, ist zunächst der Zuschussbescheid. „Da haben wir bisher nur eine mündliche Zusage“, sagt Cullmann. Und das ergibt ein Problem: Ohne Zuschussbescheid kann nämlich noch kein Fahrzeug bestellt werden. „Generell sind ja die Lieferzeiten für Autos im Moment nicht so prickelnd. Das wäre jetzt ärgerlich, wenn wir alles bereit hätten, aber dann dauert es noch ein Jahr, bis wir überhaupt die Fahrzeuge kriegen.“ Die Sponsorensuche laufe hingegen gut, es gebe einige positive Rückmeldungen, um den Bus zu unterstützen. Der Start des Bürgerbusses hänge also eigentlich nur noch von der Lieferzeit der Fahrzeuge ab.