Sein beruflicher Lebenslauf ist nicht eben langweilig. Polizist, Referatsleiter im Jugendamt, Mediator, Internatsleiter. Doch „es gab immer eine Gemeinsamkeit“, betont Wolfgang Huber, „ich musste Menschen zusammenbringen, Konflikte schlichten und Lösungen finden“. Und das – da seien sich seine Familie und seine Freunde einig – liege ihm nun mal und drücke sich im Wahlkampfslogan „Huber verbindet“ auch bestens aus.

Der Kandidat, der kein Parteibuch hat und auch „wirklich keines will“, wurde im vergangenen Spätjahr von Jamill Sabbagh und Norbert Willenbacher mit dem Vorschlag konfrontiert, für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde zu kandidieren. „Ich habe nicht lange gezögert. Ich bin mir sicher, dass ich das sehr gerne machen würde, und dass ich es auch könnte.“

Nach seiner Schulzeit stand für Huber fest: „Ich werde Polizist.“ Doch schon bald nach seiner Ausbildung wurde ihm klar, dass dies nicht seine letzte Station bleiben sollte. Er holte das Fachabitur nach und studierte Soziale Arbeit an der Fachhochschule Ludwigshafen. Berufsbegleitend machte er anschließend als einer der erste Studenten dieses Faches ein Diplom in Mediation. „Die Theorie war gut und wichtig, aber so richtig lernt man das Ganze dann erst in der Praxis“, sagt Huber rückblickend. In seinem Büro in der Kirchheimbolandener Vorstadt half er damals in erster Linie Paaren, Trennungen ohne Richter und Rosenkrieg über die Bühne zu bringen.

Ein „t“ macht den Unterschied

„Damals wusste noch kaum jemand, was eine ,Mediation’ ist“, erzählt Huber. Auch nicht jene beiden Damen, die eines Tages vor seinem Büroschild in der Vorstadt darüber sinnierten, dass man sich bei einer Mediation auf eine Matte legen, tief einatmen und in sich gehen müsse, erinnert Huber sich schmunzelnd. Nicht nur ihnen erklärte er, dass es bei der Mediation um Aussöhnung, bei der Meditation – ein „t“ macht den Unterschied – dagegen um Entspannungsübung geht.

Später führte sein Berufsleben Huber ins Jugendamt nach Alzey. „Kindeswohlgefährdung, Inobhutnahmen und Hilfen zur Erziehung“ – viele menschliche Tiefen und Leid, die sich hinter dieser Verwaltungssprache verstecken, lernte Huber in den 13 Jahren seiner Berufszeit dort kennen. Fünf Jahre davon war er als Referatsleiter für zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig. Das war seine „Lehrzeit“, urteilt der Bürgermeisterkandidat aus heutiger Sicht.

Gerne Leiter des Internats

Heute ist Wolfgang Huber Internatsleiter am Weierhof Gymnasium. „Wir haben hier Kinder aus dem gesamten Bundesgebiet, weil das Gymnasium auf die Betreuung von Diabetes-kranken Kindern und Jugendlichen spezialisiert ist.“ Die Arbeit mit den Kindern hier am Internat sei ihm sehr wertvoll. „Es geht mir nicht darum, hier weg zu gehen“, betont er. „Aber ich will gerne Bürgermeister werden.“

Dass Huber hier im Gymnasium gelandet ist, gute 500 Meter von seinem Wohnhaus entfernt, hat auch mit seinen vier Kindern zu tun. „Die sind alle hier zur Schule gegangen, und ich selbst war hier lange im Schulelternbeirat“, verrät er.

In vielen Vereinen präsent

Außerdem sei er als „alter Kerschemer“ vielen bekannt, und so sei man irgendwann auf ihn zugekommen. Auch in vielen Vereinen, insbesondere wenn es um Sport geht, war Wolfgang Huber präsent. „Früher habe ich Fußball und dann Badminton gespielt. Heute bin ich eher als Biker – mal gemächlich mit Elektrounterstützung, mal sportlich auf dem Donnersberg – unterwegs.“

Dass er sich das Amt des Verbandsbürgermeisters zutraut, hat für Huber auch damit zu tun, dass er vor Jahren „schonmal die Nase in die Arbeit des VG-Rats gesteckt“ hat. In jedem Fall wolle er bei allen Entscheidungen auch nach der ökologischen Sicht auf die Dinge fragen. „Denn, Corona werden wir irgendwann geschafft haben. Aber die Klimakrise wird bleiben“, ist er überzeugt.

Drei Ziele von Wolfgang Huber:

Kommunikation: Im Gespräch bleiben mit den Bürgern, den Ortsgemeinden, über die VG hinaus sowie innerhalb der Verwaltung.

Stärkung des Wirtschaftsstandortes: Unbürokratische Unterstützung von Gewerbe, Gastronomie und Einzelhandel in der Verbandsgemeinde.

„Frischer Wind“: Mitgebracht durch die eigenen Erfahrungen in den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern in, aber vor allem außerhalb einer Verwaltung.