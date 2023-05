Michaela Schwind-Grimm ist neue erste Vorsitzende der Vereinigten Turnerschaft Rockenhausen (VTR). Sie wurde einstimmig zur Nachfolgerin von Helmut Gass gewählt, der nach 16 Jahren an der Spitze des Vereins nicht mehr kandidierte und in einer emotionalen Mitgliederversammlung verabschiedet wurde. Zugleich sind Gass zwei besondere Ehrungen zuteil geworden.

So hat er vom Vorsitzenden des Sportkreises Donnersberg, Tristan Werner, die goldene Ehrennadel und somit die höchste Auszeichnung des Sportbundes erhalten. Werner hob hervor, dass Gass 30 seiner 75 Jahre als Vorstandsmitglied in Vereinen tätig gewesen sei – von 1980 bis 1994 beim FV Rockenhausen, ab 2007 bei der VTR. „Die VTR ist aktuell einer der am besten geführten Vereine im Donnersbergkreis und verfügt über eine außerordentlich stabile wirtschaftliche Situation mit einer in sehr gutem Zustand befindlichen Halle“, sagte Werner.

Ferner ist Gass zum Ehrenvorsitzenden der VTR ernannt worden. Er betonte, der Verein sei „nach wie vor sowohl sportlich als auch wirtschaftlich bei 640 Mitgliedern gut aufgestellt“. Unter stehendem Applaus und sichtlich gerührt erhielt Gass als Dank neben dem Auftritt zweier vereinseigenen Showtanzgruppen eine Torte mit dem Bild „seiner“ VTR-Halle.

Neue Vorstandsstruktur

Die Vorstandsarbeit wird künftig auf mehr Schultern als bisher verteilt. Die Vorsitzende Michaela Schwind-Grimm wird unterstützt von Monika Rupp (Vorstand Finanzen), Julian Merkel (Vorstand Sport) und Steven Pfeil (Vorstand Liegenschaften). Für die neue Struktur war eine Satzungsänderung notwendig. Marion Haas fungiert als Schriftführerin, Ida Schwab als Jugendvertreterin. Zu Beisitzern wurden Linda Merkel, Bianca Zurmühlen, Thomas und Natascha Scheu sowie Alexander Diesner gewählt.