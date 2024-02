Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das erste Spiel des TuS Rüssingen im neuen Jahr wurde auf den Ostermontag verlegt, deshalb startet der Verbandsligist erst am Sonntag um 15 Uhr in die Restsaison. Dafür müssen die Nordpfälzer zum TB Jahn Zeiskam reisen.

Kein leichter Gang, denn in Zeiskam war für den TuS bisher fast nichts zu holen. Zudem gab es in den bisherigen 13 Aufeinandertreffen in der Verbandsliga seit 2014 nur zwei Siege und zehn Niederlagen.