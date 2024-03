Die Korbjägerinnen des TV Kirchheimbolanden werden die Saison in der Basketball-Landesliga 2 auf jeden Fall auf dem sechsten Platz beenden – egal wie das letzte Rundenspiel am Samstag (17 Uhr) beim Viertplatzierten TV Clausen enden wird.

Nach dem Meisterschaftsgewinn im Frühjahr letzten Jahres ist das heuer kein Ruhmesblatt für die Basketballerinnen aus der Kleinen Residenz – der TVK konnte nur dreimal gewinnen und hat vier Zähler Rückstand auf die punktgleichen Mannschaften TSG Maxdorf, TV Clausen und SG TSG Deidesheim/Neustadt auf den Plätzen drei, vier und fünf.

Die Mannschaft um Trainer Sven Radloff blickt auf eine lange wettkampffreie Zeit zurück – am 24. Februar wurden die TVK-Mädels zum letzten Mal gefordert. Zwar hat die Partie am Samstagabend keine Relevanz mehr für die Landesliga-Tabelle, für Trainer Sven Radloff ist das Spiel dennoch sehr wichtig. So gilt es doch, rechtzeitig vor dem großen Saisonfinale mit der pfälzischen Pokalendrunde am 23. und 24. März in Kirchheimbolanden die aktuelle Form zu überprüfen und sich „warmzuschießen“ für das Top-Four-Finale.