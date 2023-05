Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für den TuS Rüssingen steht am Sonntag in der Verbandsliga eine möglicherweise vorentscheidende Partie an. Beim TuS Hohenecken hilft dem Team von Ediz Sari nur ein Sieg, um die vage Hoffnung auf den Klassenverbleib am Leben zu erhalten. Der Trainer benennt ein Hintertürchen.

Nach der 17. Niederlage – nur der ASV Fußgönheim hat mehr - im 29. Saisonspiel sind die Chancen auf den Klassenverbleib für den TuS Rüssingen weiter gesunken. Sollte der