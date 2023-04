Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Aufstiegsrunde der Fußball- A-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg ist der SV Alsenborn der Konkurrenz schon etwas enteilt. Doch in Sachen zweiter Tabellenplatz haben noch jede Menge Teams Chancen. Auch der TuS Rüssingen II und der SV Wiesenthalerhof, die am Sonntag (15 Uhr) aufeinandertreffen.

Evandro Rachoni da Lima ist der Coach des TuS Rüssingen II. Er tippt auf einen 1:0-Sieg seiner Mannschaft im Heimspiel gegen den SV Wiesenthalerhof, weiß aber auch: „Es wird verdammt schwer.“