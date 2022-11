Spiel der Woche: Für das eine Team ging es um nichts mehr, für das andere war die Partie umso bedeutender. Am Ende trennten sich die SG Rockenhausen/Dörnbach und die SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg in Mannweiler mit 2:2 (2:1).

Die Vorzeichen waren klar: Die SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg (SG F/M/S) hatte sich bereits am vorletzten Spieltag durch einen 6:3-Erfolg in Otterbach für die Aufstiegsrunde qualifiziert, also ging es heute für sie um nichts mehr. Die SG Rockenhausen/Dörnbach (SG R/D) hatte noch eine Chance für die Aufstiegsrunde, dafür mussten zwei Bedingungen erfüllt werden: Einmal ein Auswärtssieg heute auf dem Hartplatz in Mannweiler, zum anderen ein Heimsieg des SV Kirchheimbolanden gegen den VfB Reichenbach.

Durch den 2:1-Sieg des SV Kibo wurde die zweite Bedingung erfüllt. Da an Stelle eines Auswärtssieges aber lediglich ein 2:2-Unentschieden in Mannweiler zu Buche stand, geht es nun in die Abstiegsrunde.

Die Begegnung wurde von Beginn an auf beiden Seiten mit viel Einsatz und Kampfbereitschaft geführt. Die Heimmannschaft machte direkt klar, dass sie nicht gewillt war, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen, sondern wollte den Derbysieg.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Nach anfänglichem Abtasten gab es in der zwölften Minute die erste gefährliche Aktion: Ein scharf getretener Freistoß der Gastmannschaft wurde von Daniel Schlemmer mit einer sehenswerte Parade entschärft. In der 27. Minute fiel das Führungstor für die SG F/M/S, Nils Schlemmer drückte den Ball aus dem Gewühl über die Linie – die Gästeabwehr wirkte etwas indisponiert. Bereits neun Minuten später wurde der Vorsprung ausgebaut, Nils Raab verwandelte aus dem Lauf und aus etwa zehn Metern unhaltbar für Johannes Adam im Gästetor. Kurz darauf brachte Alexander Schneider einen Kopfball im gegnerischen Tor unter und schaffte damit den Anschlusstreffer. Insgesamt hatte die SG F/M/S in der ersten Hälfte mehr vom Spiel und dominierte leicht.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit wurde deutlich, dass sich der Gast noch nicht aufgegeben hatte. Er spielte wesentlich druckvoller als zuvor und erzielte in der 54. Minute den 2:2-Ausgleich durch Enes Ülkü, was natürlich die Hoffnung nährte. Vier Minuten später hätte das Spiel sogar kippen können, wenn Abel Mehari Kiflom einen Foulelfmeter verwandelt hätte. Torhüter Schlemmer ahnte jedoch die Ecke und parierte glänzend.

Ein Aufreger und sechs Gelbe Karten

Bis zum Abpfiff änderte sich am Spielstand nichts mehr. Einen Aufreger gab es noch in der 71. Minute, als Nils Schlemmer einen in den Strafraum getretenen Freistoß mit einer schönen Direktabnahme im Tor unterbrachte. Wegen Abseits wurde der Treffer nicht anerkannt. Die Begegnung nahm noch etwas an Härte zu. Das belegen auch sechs Gelbe Karten – jeweils drei für jede Mannschaft – die alle vom gut leitenden Schiedsrichter Christoph Unkrich mit Berechtigung gezeigt wurden.

Auch wenn sein Team das Ziel nicht erreicht hatte, war der Gästetrainer Valon Lukaj mit der Leistung im Wesentlichen zufrieden. Auf den Elfmeter angesprochen, meinte er, dass es der sechste in dieser Saison war, der verschossen wurde. Alexander Raab, der Trainer von der SG F/M/S stufte das Ergebnis als gerecht ein und betonte, dass er auf die Leistung seiner Mannschaft sehr stolz sei, da sie trotz vieler Ausfälle – dies machte auch den Einsatz von A-Jugend-Spielern notwendig – die Aufstiegsrunde erreicht hat.

Durch die Niederlage in Kibo ist der VfB Reichenbach auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht und damit auch in der Abstiegsrunde. Nutznießer ist der SV Nanz-Dietschweiler, der nun den fünften Platz einnimmt und dadurch in der Aufstiegsrunde mitspielt.

SO SPIELTEN SIE

SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg: Daniel Schlemmer – Schreiber, Jeremias Raab, Eckhardt, Stock – Nils Raab, Schappert, Degenhardt (74. Huff) – Münch (80. Hautz), Weiß, Nils Schlemmer

SG Rockenhausen/Dörnbach: Adam – Windecker, Gabelmann, Schneider, Enkler (82. Kerth) – Mese, Epifanov (70. Weber), Ülkü – Mehari Kiflom, Hediger, Ayikbaba

Tore: 1:0 Nils Schlemmer (27.) , 2:0 Münch (36.) , 2:1 Schneider 39.), 2:2 Ülkü (54.) – Gelbe Karte: Nils Schlemmer, Jeremias Raab, Schappert – Kiflom Mehari, Hese, Enkler – Beste Spieler: Nils Raab, Weiß – Kiflom Mehari, Epifanov – Zuschauer: 300 – Schiedsrichter: Unkrich (Hochstätten)