Nach zweijährige Corona-Auszeit ist die Reihe „Treffpunkt Donnersbergkreis“ wieder angelaufen. Sie macht am Freitag, 23. September, ab 14 Uhr Station in Sippersfeld. Im nächsten Jahr soll es wieder bis zu fünf Treffen geben.

Seit 1992 bietet der „Treffpunkt Donnersbergkreis“ die Möglichkeit, Gemeinden im Kreis kennenzulernen. „Bei den Besuchen werden Dorfgeschichte und Dorfentwicklung greifbar gemacht“, sagt Simon Lauchner vom Donnersberg-Touristik-Verband (DTV). In der Regel soll innerhalb eines Jahres in jeder VG je ein Ort besucht werden. Mit der Fusion der Verbandsgemeinden Rockenhausen und Alsenz-Obermoschel werden nun also fünf Treffen im Jahr angepeilt. Welche das im kommenden Jahr sein werden, steht derzeit ebenso noch nicht fest wie die jeweilige Terminierung.

In diesem Jahr sind es zumindest schon mal zwei Termine geworden. Den Anfang machte im August Jakobsweiler. Ausgewählt werden die Orte laut Lauchner nach verschiedenen Faktoren. Man achte unter anderem darauf, wie lange der letzte Besuch in der Gemeinde her ist – nach 30 Jahren sind Wiederholungen schließlich unvermeidbar. Zudem seien die Voraussetzungen im Ort entscheidend: Zur Begleitung und Bewirtung der Gruppe müssten ausreichend Kapazitäten und Räumlichkeiten vorhanden sein.

Früher bis zu 100 Besucher pro Gemeinde

In Jakobsweiler waren die Voraussetzungen erfüllt: Rund 30 Personen haben laut DTV teilgenommen. Zum Vergleich: Bei früheren Terminen habe es schon knapp 100 Besucher gegeben. Etwa drei Stunden dauerte nach Angaben der Kreisverwaltung die Führung durch Jakobsweiler. Bürgermeister Albert Niederauer und seine Stellvertreterin Ute Schlicksupp hätten die Gäste mit vielen Informationen über die Geschichte des Ortes sowie mit Essen und Trinken versorgt.

Die Anmeldezahlen für Sippersfeld lägen bislang in der Größenordnung von Jakobsweiler, berichtet Lauchner. Es können gerne noch weitere Personen teilnehmen (Beitrag 14 Euro), die Anmeldung sollte aber möglichst bis Dienstag, 20. September, 16 Uhr, erfolgen: unter Telefon 06352 710-239 oder per E-Mail an touristik@donnersberg.de.