Bei den Mehrkampfmeisterschaften des Bezirks Vorderpfalz in Mutterstadt gingen am Samstag zwei Leichtathleten der TSG Eisenberg in der U12 an den Start.

Im klassischen Dreikampf (50 Meter, Weitsprung und Ballweitwurf) gaben die beiden bei heißen Temperaturen ihr Bestes. Nach den ersten zwei Disziplinen Weitsprung (4,45 Meter) und dem 50-Meter-Sprint (7,56 Sekunden) führte Tim Schmitt von der TSG Eisenberg noch. Im Ballwurf (38 Meter) warf allerdings sein stärkster Konkurrent 2,50 Meter weiter. Dadurch verpasste Tim Schmitt um einen Punkt die Goldmedaille und belegte den zweiten Platz in der Altersklasse M11.

Helena Pala, die zweite TSG-Starterin, war in Mutterstadt in der W11 dabei, in der es das größte Starterfeld dieses Wettkampftages gab. Mit 3,59 Metern im Weitsprung, 8,25 Sekunden im 50-Meter-Sprint und einer Weite von 24,50 Metern im Ballwurf erreichte sie unter den 23 Teilnehmerinnen den zehnten Platz.