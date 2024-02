Seit 1992 gibt es den Theaterkreis Münchweiler – und zum Teil stehen bis heute noch die gleichen Akteure wie damals auf der Bühne. Um das Bestehen des beliebten Münchweilerer Laientheaters auch künftig zu sichern, wollen die Verantwortlichen um die erste Vorsitzende Gaby Leppla bei der Gewinnung potenzieller Mitstreiter und Mitstreiterinnen neue Wege gehen. Ziel ist es, persönlich mit Interessierten ins Gespräch zu kommen – Gelegenheit dazu besteht am kommenden Mittwoch, 28. Februar, ab 19 Uhr, bei einem Stammtisch im Bürgerhaus. Dort werden die Mitglieder des Theaterkreises Rede und Antwort stehen; willkommen sind alle, die ihr Talent gerne vor, hinter oder auf der Bühne ausleben wollen.

Die Proben für die Aufführungen in den ersten beiden November-Wochen beginnen Ende August und finden immer mittwochs ab 19 Uhr statt. Wer beim Stammtisch in dieser Woche verhindert ist, sich aber trotzdem über das Münchweilerer Theater informieren möchte, kann sich an Gaby Leppla wenden unter Telefon 0157 78951145 oder per E-Mail an Gaby.Leppla@t-online.de.